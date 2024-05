Peter Maes trekt met Willem II naar Eredivisie en verlengt contract

Het zijn mooie weken voor Peter Maes. 10 dagen geleden pakte hij met Willem II de titel in tweede klasse en vandaag kondigde de club aan dat het Maes langer aan zich bindt. Zo gaat hij met de Tilburgers volgend seizoen de Eredivisie in.

De 59-jarige trainer heeft besloten om er nog 2 jaar bij te doen bij Willem II. Dat deelde de club vandaag mee. De ploeg uit Tilburg behaalde dit seizoen de titel in de Nederlandse tweede klasse met Maes aan het roer.

De Limburger kwam in september aan bij het team toen het op een 11e plaats vertoefde. Maes loodste het team uiteindelijk naar de eerste plaats met een voorsprong van 4 punten op eerste achtervolgers Groningen en Roda JC.

Maes twijfelde geen seconde om een verlengd verblijf aan te gaan: "Ik heb de club en de stad in korte tijd in mijn hart gesloten. Het vertrouwen dat ik voel van alle Willem II’ers doet mij uitermate goed en daarvoor ben ik ze zeer dankbaar. Ik blijf daarom ook graag langer verbonden aan deze mooie club."

In Tilburg is nog een andere Belg aan de slag. Tom Caluwé is er sinds een week technisch directeur. Voor Caluwé was het verlengen van Maes prioriteit nummer 1: "Op mijn eerste werkdag was mijn taak bij de club duidelijk: Peter aan de club verbonden houden. Onmiddellijk na bekendmaking van mijn aanstelling heb ik daarom Peter gebeld om de gesprekken te starten."

"Met Maes als hoofdtrainer is de belangrijkste vacature binnen de club ingevuld en hebben we de juiste persoon om komend seizoen verder te bouwen aan de sportieve prestaties van de club. De volgende stappen zijn de gesprekken met de overige stafleden en uiteraard het vormgeven van een kwalitatieve selectie voor de Eredivisie."