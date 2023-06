Teambaas Red Bull is duidelijk: "Perez moet wereldtitel uit zijn hoofd zetten en gewoon racen"

Red Bull heeft dit seizoen al elke race naar zich toe getrokken. Ook Sergio Perez had met twee zeges zijn aandeel in het succes van de Oostenrijkse renstal.

De Mexicaan was er een maand geleden dan ook van overtuigd dat hij ploegmaat Max Verstappen het vuur aan de schenen kon leggen. Tot hij in Monaco buiten de punten eindigde en in Spanje vrede moest nemen met de vierde plek.

"Hij moet de wereldtitel uit zijn hoofd zetten en gewoon racen", was teambaas Christian Horner duidelijk in Canada. "Perez begon uitstekend aan het seizoen, maar de laatste twee races waren moeilijk en hij moet zijn mojo terugvinden."

"We weten waartoe hij in staat is, dat hebben we al gezien dit seizoen. Hij moet gewoon wat losser worden. Ik denk dat er misschien wat minder druk is op Perez, nu er een kloof is met Verstappen."

Verstappen lijkt met 53 punten voorsprong op Perez op weg naar een derde wereldtitel.