Ongenaakbare Max Verstappen vliegt naar winst in Barcelona, Mercedes vult het podium op

Verstappen snelt weg, nieuwe voorvleugel voor Norris

Na feilloze kwalificaties mocht Max Verstappen voor de 4e keer dit seizoen vanop de pole vertrekken. Thuisrijder Carlos Sainz (Ferrari) en Lando Norris (McLaren) volgden in zijn zog.



Vanaf het licht op groen sprong, werd meteen duidelijk dat de wereldkampioen enkele maatjes te groot zou zijn. Sainz probeerde de Nederlander in de eerste bocht wel nog het vuur aan de schenen te leggen, maar veel getouwtrek was er niet te zien.



Norris had dan weer minder geluk na een ongelukkige aanrijding met Hamilton. De jonge Brit kreeg meteen een nieuwe voorvleugel en eindigde uiteindelijk als 17e na een anonieme race.