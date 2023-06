Gaat Vande Broek in beroep? "Bekijken dit weekend wat het beste is voor Yellow Tigers"

De tuchtraad van Volley Vlaanderen besliste vanmiddag om Gert Vande Broek voor 1 jaar effectief te schorsen na klachten van ex-speelsters over mentaal grensoverschrijdend gedrag. Zelf is de coach op dit moment in Zweden met de Yellow Tigers voor de European Golden League.

Zijn advocaat Walter Damen reageerde wel op de uitspraak. "We moeten de motivering eerst nog helemaal nalezen", zegt hij. "Ik heb al kort overlegd met mijn cliënt en vanavond praten we opnieuw. En dan beslissen we dit weekend of we in beroep gaan of niet."

Damen heeft Vande Broek dus al gehoord, is er schuldbesef? "Daar draait het niet om. Ik wil nog eens heel duidelijk zijn dat het niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. Het gaat over het feit of hij een te harde coach is geweest en of hij bepaalde woorden heeft gebruikt die bepaalde speelsters als kwetsend hebben ervaren."

"Hij heeft alleszins nooit bewust iemand willen kwetsen of zijn macht willen misbruiken. Of hij excuses zal aanbieden? Wij hebben op de zitting zelf al gezegd dat we ons excuseren voor taalgebruik, indien dat kwetsend is overgekomen."

"Er is een veel zwaardere straf gevraagd, dus we hebben op aantal punten gelijk gekregen. Ze zeggen in het vonnis ook dat hij ongelooflijke verdienste heeft. Hij heeft de Tigers van nul naar de top gebracht. En er zijn ook de huidige acties van speelsters die zeggen dat ze hem willen houden."

"Dus we zullen alles afwegen. Ik wil vooral dat meneer Vande Broek nog kan functioneren. Hij is op dit moment ook nog de coach en hij moet nog een toernooi spelen."

"Het gaat ergens niet meer over de persoon Vande Broek, maar ook over een generatie Tigers en hun toekomst. Vande Broek is een verstandig man. Hij wil de motivering ook eerst lezen. Het gaat voor hem maar over een ding: dat het Belgische volleybal op dit niveau kan blijven en zelf nog vooruit kan gaan."