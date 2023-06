Yellow Tiger Britt Herbots zoekt andere Italiaanse oorden op: van Firenze naar topploeg Scandicci

Britt Herbots speelde een jaar bij Firenze, waarmee ze 10e eindigde in de competitie. Scandicci werd tweede in de reguliere competitie en ging eruit in de halve finales van de play-offs tegen Milaan.



De sterkhouder van de nationale ploeg speelde van 2015 tot 2017 voor Asterix, waarmee ze zich in 2016 en 2017 tot Belgisch kampioen kroonde. Daarna trok Herbots naar het Franse Mulhouse (2017-18) om vervolgens in Italië aan te treden voor Busto Arsizio (2018-20), Novara (2020-22) en Firenze (2022-23).



Voor ze aan haar nieuwe clubavontuur begint is er van 15 augustus tot 3 september eerst nog het EK in Duitsland, Italië, Estland en België. De Yellow Tigers nemen het in de groepsfase in Gent op tegen Hongarije, Slovenië, Polen, Oekraïne en huidig wereldkampioen Servië.