Drama in Zwitserland: Gino Mäder (26) overleeft zware val niet

De familie van Mäder heeft de ploeg en de internationale wielerbond UCI vanmiddag het droeve nieuws gemeld. Nadat alle renners in het peloton waren ingelicht, kwam Bahrain Victorious met een uitgebreid statement. "Het is met grote droefheid en een zwaar gemoed dat we het overlijden van Gino Mäder moeten bekendmaken", schrijft woordvoerder Simona Mazzoleni. "Op vrijdag 16 juni, na een heel zware crash in de 5e rit van de Ronde van Zwitserland, verloor Gino zijn gevecht om te herstellen van zijn ernstige verwondingen." Mäder kwam gisteren samen met Magnus Sheffield ten val in de afdaling na de slotklim in de koninginnenrit over de Albulapas, waarin snelheden met 100 km/u werden gehaald. De Zwitser lag bewegingloos in een riviertje en moest gereanimeerd worden. Hij werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Chur. "Ons volledige team is kapot van dit tragische ongeluk, onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familie en geliefden van Gino tijdens deze ongelooflijk moeilijke tijd."

"Zullen hem eren en herinneren op elke weg waarop we koersen"

"Ondanks de beste inspanningen van de fenomenale staf in het ziekenhuis van Chur redde Gino het niet in zijn laatste en grootste uitdaging. Om 11.30 uur namen we afscheid van een van de stralende lichten van ons team."



"Gino was een buitengewone atleet, een voorbeeld van vastberadenheid, een gewaardeerd lid van ons team en de hele wielergemeenschap. Zijn talent, toewijding en passie voor de sport waren een inspiratie voor ons allen."



Teamdirecteur Milan Erzen was er het hart van in: "We zijn kapot door het verlies van onze uitzonderlijke renner. Niet alleen was hij extreem getalenteerd op de fiets, maar hij was ook een geweldige persoon ernaast."



Erzen biedt zijn medeleven aan aan alle naasten van Mäder. "Op elke weg waar wij koersen, zal Bahrain Victorious hem eren en in herinnering houden. We zijn vastbesloten om de spirit en passie die Gino uitstraalde te tonen. Hij zal altijd deel uitmaken van ons team."



De familie van Mäder vraagt dat haar privacy in deze periode van rouw gerespecteerd wordt. Het team roept de pers op die wens ter harte te nemen. "Het team en de familie zijn enorm dankbaar voor de overweldigende steun die we vanuit de hele wielerwereld kregen", besloot het bericht.



"Gino, bedankt voor het licht, de vreugde en het gelach dat je ons bracht. We zullen je missen als renner en als persoon."