Zwitserse renner Gino Mäder kwam zwaar ten val in afdaling van Albulapas

Remco Evenepoel had liever gezien dat de finish op de top van de Albulapas had gelegen en niet 10 km verderop in La Punt na een gevaarlijke afdaling met snelheden tot 100 km/u.



Gino Mäder en Magnus Sheffield crashten op dezelfde plaats. "Na 197 km wedstrijd kwamen twee renners met zeer hoge snelheid ten val", verklaarde de organisatie in een persbericht. "De wedstrijddokter was binnen de 2 minuten ter plekke."



De 26-jarige Mäder van Team Bahrein-Victorious was er erg aan toe. "Hij lag bewegingloos in het water. Hij werd meteen gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis van Chur overgebracht."



Daar is de Zwitser vandaag overleden aan zijn verwondingen. "Gino verloor de strijd om te herstellen van de zware verwondingen die hij opliep", schrijft zijn team Bahrain-Victorious.