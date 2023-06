Evenepoel kritisch na gevaarlijke afdaling in koninginnenrit: "Voer tot nadenken voor organisatoren en renners"

"Mijn gedachten zijn bij Gino Mäder en Magnus Sheffield"

Mäder lag bewegingloos in een riviertje en moest gereanimeerd worden, zijn toestand zou stabiel zijn. Sheffiel heeft kneuzingen en een hersenschudding.



Na de race kwam de wereldkampioen nog eens terug op de zware crash in enkele tweets.



"Ik hoop dat dit voer tot nadenken is, zowel voor de organisatoren als voor onszelf als renners", zegt hij. "Ik hoop dat alle jongens die betrokken waren bij een crash in orde zijn!!!", begint Evenepoel zijn tweet.



Waarna hij wil dat er lessen getrokken worden door de organisatoren, maar ook door het peloton zelf: "Een finish op de top was perfect mogelijk geweest. Het was geen goede beslissing om ons in deze gevaarlijke afdaling te laten finishen. Als renners moeten we ook nadenken over de risico's die we nemen als we een berg afdalen."



"Mijn gedachten zijn bij Gino Mäder en Magnus Sheffield. Sterkte!", sluit Evenepoel af.