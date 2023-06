Peloton brengt met herdenkingsrit pakkend eerbetoon aan Gino Mäder

Geen koers vandaag in Zwitserland. Wel een mooie hulde aan de overleden Gino Mäder. Etappe 6 werd een pakkende herdenkingsrit.

Nadat het nieuws van de dood van Mäder het peloton had bereikt, besloot de organisatie om vandaag enkel de laatste 20 kilometer af te werken, onder neutralisatie.

Dat was de wens van de familie van Gino Mäder. De renners vertrokken dus met de bus naar de nieuwe startplaats. Daar begon het peloton onder voorzichtig applaus aan de memorial.

Na enkele kilometers posteerden Mäders ploegmaten van Bahrein-Victorious zich op kop van de groep. Zo zagen ze overal spandoeken en bordjes voor hun overleden ploegmakker. Verschillende mensen hadden bloemen bij voor de Zwitser.

Ook aan de streep hing nog een groot bord. Daarop de tekst "We ride for you, Gino" en een foto van de renner. De Bahrein-renners zwaaiden nog eens naar boven of wierpen een kusje in de lucht.

De verslagenheid was groot na de aankomst, de ontroostbaarheid overal. Dat we dit maar nooit meer hoeven mee te maken.