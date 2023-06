Gino Mäder, de milieubewuste en altruïstische klimmer die werkte aan een betere wereld

De carrière van Gino Mäder

Een topcarrière leek in de maak voor Mäder, die als jongetje op Alpe d'Huez zijn helden aanvuurde. Hij droomde er toen stiekem van om op een dag zelf uit te blinken in de Tour.

De bevestiging kwam er 2 maanden later met een knappe 5e plek in het eindklassement van de Vuelta en de titel van beste jongere.

Exact 2 maanden later spoelde de Zwitserse klimmer zijn teleurstelling door met een triomf bergop in de Giro.

De gunfactor voor Gino Mäder was geboren.

De jonge Zwitser leek in de 7e rit van Parijs-Nice op weg naar zijn zege van de doorbraak. Maar op 20 meter van de streep zag Mäder zijn droom uit elkaar spatten, toen Primoz Roglic hem voorbijzoefde.

Met tranen in zijn ogen veroverde Gino Mäder 2 jaar geleden de harten van alle wielerfanaten.

Herbebossingsproject en smeltende gletsjers

Op zijn fiets kon Mäder al die zorgen van zich afschudden. "Het profwielrennen bezorgt me veel stress. Maar zodra ik op de fiets zit, kan ik mijn hoofd volledig leegmaken."

"Ik moet ook dringend iets toen tegen de smeltende gletsjers", zei Mäder 2 jaar geleden. "Als we onze gletsjers verliezen, verliezen we onze waterreserves. Dat zal iedereen treffen."

Liefdadigdheid lag Mäder na aan het hart. In de Vuelta waarin hij 5e werd, zette hij een actie op poten voor Afrika. Voor elke renner die de finish bereikte, ging 1 euro naar een herbebossingproject.

"De ploeg rijdt voor het goede doel. Een visie die het best aansluit bij mijn waarden en normen", zei de piepjonge door altruïsme (denken aan een ander) gedreven klimmer.

Zijn keuze om prof te worden bij het Zuid-Afrikaanse team Dimension Data was tekenend voor de mens Mäder.

Mäder verscheen als jeugdrenner al op de radar van tal van profploegen dankzij 2 ritzeges in de Ronde van de Toekomst, zeg maar de Tour de France voor beloften.

Trotse Zwitser die streeft naar perfectie

Eerst in juni vorig jaar toen Mäder op het punt stond om zijn kinderdroom te realiseren: een coronabesmetting hield hem toen uit zijn 1e Tour de France.

"Op de fiets streef ik voortdurend naar perfectie, wat waarschijnlijk onbereikbaar is. Al bewijst Tadej Pogacar dat het toch mogelijk is", zei Mäder vol bewondering voor zijn generatiegenoot.

In de klimaatbewuste en allemansvriend Mäder schuilde ook een hyperambitieuze renner.

Alle pijlen dan maar op de Ronde van Zwitserland. "Mijn favoriete wedstrijd. Het oogverblindende landschap, de kraaknette wegen... Ik ben altijd trots om als Zwitser in mijn thuisronde te rijden."



"Waarom heeft Zwitserland geen eigen ronde van 3 weken", lachte Mäder.



In een afdaling in zijn favoriete Ronde van Zwitserland kwam er helaas een einde aan de dromen van de lieve krullenbol.