Met de vinger in de lucht: Evenepoel eert betreurde Gino Mäder met ritzege in Ronde van Zwitserland

In de slotkilometer wees hij al eens naar de hemel. Wereldkampioen Remco Evenepoel heeft Gino Mäder, de Zwitser renner die om het leven kwam in de Ronde van Zwitserland, geëerd met een emotionele ritzege. Wout van Aert snelde naar de tweede plek. Voor het klassement maakte het niet uit, want 25 kilometer voor de streep werden de tijdsverschillen al vastgelegd.