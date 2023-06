Aleksandr Vlasov, vorig jaar 5e, past voor de Tour de France dit jaar

Aleksandr Vlasov was vorig jaar 5e geworden in het eindklassement van de Tour, maar richtte dit seizoen zijn pijlen op de Giro. Dat werd een ontgoocheling, door een coronabesmetting moest hij eruit stappen.



Ondanks die tegenvaller zal Vlasov het roer niet omgooien en alsnog op de Ronde van Frankrijk mikken. Hij kiest voor een langere voorbereiding op de Vuelta, waar hij voor de 3e keer aan de start zal staan.



Bora-Hansgrohe zal in de Tour meer dan waarschijnlijk ex-Giro-winnaar Jai Hindley uitspelen als kopman, met Emanuel Buchmann en Sergio Higuita als mannen in de schaduw. Sam Bennett zal zich normaal gezien over de massasprints ontfermen.