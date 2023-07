Wout wint in de Tour, maar niet van Aert: Poels drukt Belgische hoop de kop in op voorlaatste klim

Rit 15 kort samengevat:

Wouten boven, Poels klopt Van Aert bergop

Een uitgebreide groep van 37 renners, met daarbij een aantal interessante namen, bouwde een voorsprong van zo'n zeven minuten uit. Op de Col de la Croix Fry fietste Ciccone Powless uit de bollentrui. De groep werd pas uit elkaar getrokken op de bescheiden Col des Aravis, waar Soler het ruime sop koos. In de afdaling vielen Van Aert, Poels en Neilands hem op de nek. Die laatste schakelde zichzelf uit met een vermijdbare valpartij.



Op de vreselijk steile Côte des Amerands achtte Poels zijn moment gekomen. Hij sloeg meteen een leuke kloof, terwijl Van Aert zijn tempo probeerde te houden. Soler voelde vrij snel dat het niet zijn dag was, terwijl Van Aert weigerde te plooien. Even leek onze landgenoot te herrijzen op de minder steile flanken van Saint-Gervais Mont-Blanc, maar Poels liet zich niet meer vangen.

Na de triomfantelijke aankomst van de Nederlander was het wachten op de tweestrijd tussen Pogacar en Vingegaard. UAE, met een beresterke Yates, rolde de loper uit voor Pogacar, maar Vingegaard had zich vastgelijmd aan het wiel van zijn concurrent. Zij aan zij bolden ze over de meet in Le Bettex.