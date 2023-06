Organisator "koers van de schande" schoffeert rensters: "Verwende kinderen die denken dat ze Tour rijden"

"De koers van de schande". Dat is de weinig benijdenswaardige naam die de Tour des Pyrénées het afgelopen weekend kreeg op sociale media. Het aantal (bijna-)incidenten was simpelweg niet bij te houden. Auto's kwamen plots uit zijwegen op het parcours gereden, wegobstakels waren niet aangeduid en van seingevers was er al helemaal geen spoor. De beelden van de levensgevaarlijke situaties (zie hieronder) gingen de wereld rond.

"De kopgroep moest om allerlei auto's heen sturen in de straten van Lourdes", vertelde Jumbo-renster Eva van Agt bij NOS. "Ik zat zelf in de tweede groep en daar was het nog veel erger. Want als die ene motard weg was, dachten alle automobilisten dat ze gewoon de weg op konden." Tijdens de tweede rit beslisten de rensters om de wedstrijd te neutraliseren, ondanks dat er meer motards opgetrommeld waren. "Maar het was nog altijd gevaarlijk", aldus Van Agt. "Uit elke uitrit kon een auto komen." En dus kneep het peloton - na overleg tussen ploegleiders en een paar ervaren rensters - de remmen dicht. Van Agt: "We hebben gestemd. Handen omhoog wie helemaal wilde stoppen en handen omhoog wie geneutraliseerd door wilde tot aan de Hautacam. Het werd het laatste."

Grillen van verwende kinderen

Na de tweede rit was de woede van het peloton allerminst bekoeld en vond er 's avonds opnieuw topoverleg plaats.

"We hebben een rennersapp en daarin werd de vraag gesteld of ze door wilden of niet. Uiteindelijk bleken 17 van de 24 ploegen te willen stoppen. Ook de ploegleiders hielden zo'n stemming en ook daar bleek de meerderheid voor stoppen te zijn." Uiteindelijk was het de internationale wielerunie UCI die de knoop zélf doorhakte en besloot om de slotrit te schrappen.

Bij de organisatie voelden ze nattigheid en trokken ze net voor de officiële beslissing stevig in het verweer. Koersdirecteur Pascal Baudron haalde zelfs hard uit naar de rensters en verweet hen het vrouwenwielrennen in diskrediet te brengen.

Op een dag zal er geen koers meer zijn en dan zullen ze huilen. Pascal Baudron

"De meisjes hebben eisen die niet passen bij het niveau waarop ze rijden", klonk het onomwonden. "Ze stellen zich voor dat ze de Tour de France rijden en dat alle wegen afgesloten zijn, dat alles op slot moet. In Frankrijk kan dat niet." "Op een dag zal er geen koers meer zijn en dan zullen ze huilen", ging Baudron scherp verder. "Dat is wat er zal gebeuren. Eerlijk gezegd vraag ik me af of het de moeite waard is om een koers te organiseren en dan al die inspanningen verpest te zien worden door de grillen van verwende kinderen."

De prioriteit nu is dat we de dingen in de juiste volgorde plaatsen. Veiligheid moet altijd op de eerste plaats komen. Ashleigh Moolman-Pasio