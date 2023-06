Australische reisde 15.000 kilometer voor afgelaste Ronde van België: "Mijn beste kans om opgemerkt te worden"

Over exact een week moest de Ronde van België voor vrouwen van start gaan in Mettet, maar gisteren kwam uit het niets het bericht dat de organisatie een streep door het event zet. Naar eigen zeggen door veiligheids- en financiële problemen.

Voor veel rensters is het een kleine tegenvaller, maar voor Matilda Raynolds is de impact veel groter.

Hoogtepunt van het seizoen

De 35-jarige Australische reisde namelijk helemaal vanuit Down Under om deel te nemen. Ze sloot zich als niet-prof zelfs speciaal aan bij het Belgische clubteam Keukens Redant.

En door de afgelasting wordt die nu stevig getest.

"Voor de echte professionele renners is deze ronde iets minder belangrijk, want zij hebben nog veel andere doelen. Maar voor clubteams is dit een van de hoogtepunten van het seizoen. Het is een 2.1 race, met vijf geweldige ritten, livestreaming... Het zou fantastisch worden."

En wie weet een springplank naar een professionele carrière.

"Deze ronde was mijn beste kans om opgemerkt te worden en eventueel te tekenen bij een beter team. In een eendagskoers is het veel moeilijker om op te vallen."

Ondanks de enorme teleurstelling wil de Australische de keuze van de organisatoren niet veroordelen: "Ik besef dat het niet gemakkelijk is om zo een race te organiseren. Alleen de timing van de afgelasting is lastig, amper één week voor de start."

Wat de toekomst brengt, weet Raynolds nog niet: "Misschien ga ik de Baloise Ladies Tour nog rijden, die is wel pas binnen zes weken. Maar hoogstwaarschijnlijk ga ik naar huis, want de shock was groot."