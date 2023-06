Anderlecht heeft zijn keeperstrainer: 30-jarige Duitser van Hoffenheim

Anderlecht zat in de rats voor zijn doelmannen, omdat de Spanjaard Javier Melchior, die vorige maand werd voorgesteld, door een ernstige familiale gebeurtenis moest afhaken.



De vorige keeperstrainer, Frank Boeckx, zette in april ook een stapje terug om privéredenen. Sindsdien nam doelman Hendrik Van Crombrugge de honneurs waar.



Op een week tijd vond Anderlecht bij de tweede ploeg van Hoffenheim Justin Merz. De 30-jarige Duitser speelde bij de reserven van Karlsruhe en Union Berlin, maar stopte al op zijn 23e bij Viktoria Berlin.



Anderlecht geeft wat toelichting bij de nieuwe aanwinst voor de staf: "Voordat hij bij Hoffenheim aan de slag ging als keeperstrainer van het tweede team, werkte Justin sinds 2017 bij Union Berlin als opleidingshoofd voor de doelmannen."



"Hij zette daar ook zijn eerste stappen als coach bij het eerste team. Voor zijn tijd bij FC Union Berlin werkte hij als coach bij de jeugdacademie van Hertha Berlijn", klinkt het in de mededeling.



Merz krijgt Bart Verbruggen onder zijn hoede, de Nederlander was hét lichtpunt bij Anderlecht de laatste maanden. Maar het is nog maar de vraag of hij bij Anderlecht blijft, er is felle interesse uit Engeland.