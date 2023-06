Anderlecht ziet Spaanse keeperstrainer amper maand na voorstelling vertrekken

Vacature bij Anderlecht: wie wordt de nieuwe keeperstrainer?

Na het terugtreden van Frank Boeckx eind maart leek dat de 40-jarige Javier Melchor te worden. De Spanjaard verdiende zijn strepen in eigen land, onder meer bij derdeklasser CD Badajoz.

Door een privéprobleem in zijn thuisland leverde Melchor enkele dagen later evenwel zijn contract al opnieuw in.

Anderlecht speurt nu naar een opvolger om doelmannen Bart Verbruggen, Colin Coosemans en Hendrik Van Crombrugge te begeleiden. Die laatste nam tijdens het seizoenseinde zelfs even de rol van doelmannencoach op zich.