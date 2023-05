RWDM-voorzitter Thierry Dailly aan de kant geschoven door Amerikaanse eigenaar

Er waren al langer spanningen aan de top van RWDM en dat zou woensdag tot een aardverschuiving hebben geleid. De club trekt zo zonder de bij de fans erg populaire Dailly naar eerste klasse.

Nochtans ontkende Dailly enkele weken geleden na de kampioensmatch dat de samenwerking met de Amerikanen niet vlot liep.

"We zijn het niet altijd eens, maar dat is normaal", klonk het toen in een interview.

"Of het soms chaos is? Neen, totaal niet. Je kan geen kampioen spelen, als een club niet draait. Soms hebben we het wat moeilijker, maar we hebben ons doel gehaald. En dat primeert voor mij."





Eerder deze maand verzekerde RWDM zich van de titel in de Challenger Pro League, en daarbij horende promotie naar de Jupiler Pro League.

Dailly blies de Molenbeekse club acht jaar geleden nieuw leven in door het stamnummer van Standaard Wetteren (5479) over te nemen. Na enkele snelle promoties kwam de club in het seizoen 2021-2022 in 1B terecht. Dit seizoen volgde de titel na een spannende strijd met Beveren.