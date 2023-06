Anderlecht versterkt zich met Deense Sports Manager, maar geen impact op Jean Kindermans

"In april won de Deense club ook de prestigieuze Ajax Future Cup, waar de U17 van paars-wit als derde eindigde."

"Hij zorgde er mede voor dat FC Nordsjaelland niet alleen een titelkandidaat werd, maar ook een uitstekende reputatie opbouwde inzake de ontwikkeling van jonge talenten. Dit seizoen eindigde FC Nordsjaelland met een van de jongste teams in alle Europese competities als vicekampioen in de Deense Superliga."

Anderlecht verwijst in zijn persbericht nadrukkelijk naar het succesverhaal dat Hemmersam schreef bij FC Nordsjaelland in Denemarken.

Hemmersam wordt verantwoordelijk voor de scouting, rekrutering en organisatie van de RSCA Futures. Hij zal dus mee bepalen over uitleenbeurten, definitieve transfers, doorstroming en de visie.

Als Sports Manager zal Mikkel Hemmersam CEO Jesper Fredberg op twee manieren ondersteunen. Hemmersam zal mee waken over de langetermijnvisie bij Anderlecht en op die manier zijn zegje doen over transfers en keuzes bij de eerste ploeg.

Geen impact op onderhandelingen met Kindermans

Dat Mikkel Hemmersam zich zal bezighouden met de ontwikkeling van de RSCA Futures heeft op dit moment geen gevolgen voor Jean Kindermans, het hoofd opleidingen bij paars-wit.

Hemmersam zal zich focussen op de eerste ploeg en de beloften, niet op alle andere jeugdelftallen.

Anderlecht en Jean Kindermans onderhandelen nog altijd over hun verdere samenwerking. De gesprekken verlopen volgens de club constructief, maar een definitieve beslissing over de toekomst van Kindermans is er nog niet.

Jean Kindermans werkt momenteel een opzegperiode van 18 maanden af bij Anderlecht. Die loopt nog een jaar, haast hebben beide partijen om die reden niet.