Bart Verbruggen focust nog niet op mogelijke transfer: "Het EK is nu het belangrijkste"

De Premier League roept, maar momenteel antwoordt Bart Verbruggen nog niet.

De 20-jarige doelman van Anderlecht was afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij paars-wit en heeft zich zo in de belangstelling van heel wat clubs gespeeld.

Ook ex-coach Vincent Kompany, die Verbruggen in 2021 liet debuteren bij Anderlecht, zou hem nu graag naar Burnley halen. Verschillende kranten melden dat de Engelse club een bod van 15 miljoen uitgebracht zou hebben voor de keeper.

"Het is altijd mijn droom geweest om in Engeland te voetballen", zei Verbruggen over die interesse. "Het is dan ook een eer en compliment om genoemd te worden bij clubs die in die competitie spelen, maar dat is nu niet het belangrijkste."