Anderlecht neemt afscheid van T2 Robin Veldman: "Moeilijke beslissing"

Veldman kwam in 2021 over van het opleidingscentrum van Ajax. Hij kreeg op Neerpede de beloften onder zijn vleugels, die dit seizoen (2022-2023) voor het eerst in het profvoetbal, in de Challenger Pro League, uitkwamen.



Veldman deed het uitstekend met de RSCA Futures en werd na het ontslag van Felice Mazzu in oktober 2022 interim-coach van de A-ploeg. Na de komst van de Deen Brian Riemer als nieuwe hoofdtrainer eind 2022 werd Veldman zijn assistent. Maar aan de samenwerking komt een eind.



"De club is sinds januari een nieuwe weg ingeslagen", legde CEO Sports Jesper Fredberg uit. "Bij zo'n proces horen ook soms moeilijke beslissingen."



"Na enkele gesprekken met Robin aan het einde van dit seizoen, hebben we beslist om de samenwerking niet verder te zetten. Dat neemt niet weg dat we Robins inzet altijd gewaardeerd hebben, we wensen hem dan ook het allerbeste voor de toekomst."