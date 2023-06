Nicola Philippaerts mag vieren in prestigieuze vijfsterrenjumping van La Baule

De Zweden Jens Fredricson (Markan Cosmopolit) en Henrik von Eckermann (Iliana) flankeerden Philippaerts op het podium.



Voor zijn paard Katanga was het de eerste zege in een vijf sterren-GP. Philippaerts houdt zo'n 165.000 euro over aan zijn zege.

Gregory Wathelet (Ace of Hearts) haalde ook de barrage. Daarin liet hij één balk vallen, waarmee hij nog tiende werd.

Olivier Philippaerts (Le Blue Diamond) haalde de barrage net niet door twee strafpunten tijd in de basisomloop.

Hij werd vijftiende, net voor vicewereldkampioen Jérôme Guery (Cristel) die één springfout kreeg in het basisparcours.