Delfine Persoon klopt nummer 3 van de wereld en mag vechten voor wereldtitel

De halve finale van het wereldkampioenschap. Zo kan je de kamp van Delfine Persoon tegen Bo Mi Re Shin omschrijven. Het was een kamp tussen de nummers 2 en 3 van de wereld.

De Zuid-Koreaanse maakte het Persoon voor eigen publiek zeker niet makkelijk. Ze haalde het uiteindelijk op punten: 94-96, 97-93, 98-92. Persoon verdedigde zo met succes haar gordel bij de WBC Silver Super vedergewichten (tussen 57,152 en 58,967 kg).

Het was trouwens de 48e overwinning voor de 38-jarige Persoon tegenover drie nederlagen.

Nu wacht Persoon nog maar eens een kamp om de wereldtitel. Ze mag het nu opnemen tegen de 28-jarige Amerikaanse Alycia "The Bomb" Baumgardner. Zij is de WBC-, WBO-, WBA-, IBO- en IBF-kampioene in de gewichtsklasse.

Die vijf titels binnenhalen zou het orgelpunt zijn van de carrière van Persoon. Gedurende vijf jaar had ze de WBC-titel bij de lichtgewichten (tussen 58,967 en 61,237 kg) in handen, maar ze verloor die op 1 juni 2019 aan de Ierse Katie Taylor in Madison Square Garden in New York.