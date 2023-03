Delfine Persoon gaat nog 1 keer voor wereldtitel: "Als het mislukt, is het misschien tijd voor afscheidskamp"

Delfine Persoon is intussen 38 jaar, maar het vuur brandt nog. Op 28 mei vecht ze opnieuw een belangrijke kamp uit in Torhout. Voor eigen publiek neemt ze het dan op tegen de 28-jarige Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin.

Het wordt een kamp tussen de nummers twee en drie van de wereld in de Finale Elimination van het wereldkampioenschap en de WBC Silver Super vedergewichten. "Het is eigenlijk de halve finale van het wereldkampioenschap", vertelde Persoon over haar nieuwe uitdaging. De Amerikaanse Alycia Baumgardner is de WBC-, WBO-, WBA-, IBO- en IBF-kampioene in de gewichtsklasse. Als Persoon haar kamp in mei wint, mag ze dus tegen de Amerikaanse vechten om de wereldtitel.

"Deze wedstrijd is alvast geen cadeau. Bo Mi Re Shin is een harde tegenstander, een bulldozertje. Ik werk nog voltijds door bij de politie tot eind maart. Daarna ga ik wat verlof nemen in voorbereiding op de kamp. Let wel, ik train nu ook alle dagen. We gaan de opponent heel goed ontleden. Ze bokst steeds vooruit. Net als ikzelf heeft zij nooit de kleine kampen gekozen. Integendeel."

"Ik sta voor de zoveelste belangrijke kamp in mijn leven. Ik wil winnen want ik wil het wereldkampioenschap nog eens aangaan. Loopt het mis, dan is het misschien wel tijd voor een afscheidsmatch, maar daar denk ik nog niet aan."

Persoon heeft tot nu toe 50 kampen achter de rug. 47 ervan won ze, 19 met KO. Ze verloor amper drie kampen. Bo Mi Re Shin heeft 15 zeges, waarvan 8 met KO, een nederlaag en 3 draws op het palmares.