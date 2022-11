BEKIJK: Beginnersfout ontneemt Delfine Persoon makkelijke knock-outzege: "Niet eerlijk verlopen"

De Duitse werd een minuut lang van het kastje naar de muur geslagen. Na een minuut ging ze neer, waarna Persoon nog enkele klappen uitdeelde. De kamp werd zo geneutraliseerd: geen winnaar in het duel België-Duitsland. Daar komt Persoon nog goed mee weg, want dergelijke acties staan eigenlijk gelijk aan diskwalificatie.

Delfine Persoon moest afdruipen zonder overwinning. Haar gedroomde kamp tegen IBF-, IBO-, WBC- en WBO-kampioene Alycia Baumgarnder lijkt nu weer verder weg. De Amerikaanse blijft nog maar even in dezelfde gewichtsklasse als Persoon, die op 37-jarige leeftijd ook al heeft nagedacht over een mogelijk bokspensioen.

Persoon voelt zich opnieuw bestolen

"Ik heb de kamp nog niet herbekeken, maar ik had het gevoel dat ik ze zuiver raak en ze nog rechtstond", opent Delfine Persoon in een reactie bij Sporza. "De scheids kwam niet tussen, dus ik ging verder tot hij "break" zegt. Dat gebeurde niet en toch werd het een no contest."

De Belgische weet niet wat ze verkeerd deed en voelt zich bestolen door een subjectieve jury.

"Toen ik lang moest wachten, voelde ik al: "Lap, het gaat hier weer niet eerlijk verlopen". Dat is de bokssport, jammer genoeg. We gaan misschien nog een klacht indienen, al hebben we als Belg niet veel te zeggen in de grote bokswereld."



"Ik krijg het gevoel dat de jury tegen me beslist, omdat mijn tegenstander de poulain is van bokslegende Roy Jones Jr. Na de kampen met Katie Taylor weet ik goed genoeg dat ik niets aan het toeval mag overlaten. Voor mij is dit dan ook een onterechte uitslag, maar ik word het al gewoon."