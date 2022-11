Coach Heuls na het WK turnen van de Belgen: "We zijn zoekende, maar zitten op het goede spoor"

"Het potentieel is er, dat weten we. In ploegvorm en ook individueel. Het Belgische turnen evolueert. Het draait niet meer alleen om Nina Derwael. We hebben nu ook Lisa Vaelen (6e op de sprong en 11e in de allroundfinale, red), Maellyse Brassart (15e in de allroundfinale) en nog veel anderen."

"Maar we zitten op het goede spoor. Dit WK is een goeie indicatie. De resultaten zijn niet slecht, maar ook niet supergoed. We hadden dit WK nodig om te weten waar we staan. Je hebt objectieve criteria en bewijzen nodig om te weten dat het nog beter moet. Die krijg je op een toernooi als dit."

"We zijn momenteel nog aan het opbouwen, we zijn nog wat zoekende. Er komt ook nog een nieuwe topsportmanager aan. Dat zijn processen die allemaal tijd vergen. Je mag daar niks in forceren."

"Kijk: de Olympische Spelen in Tokio waren fantastisch, daarna zijn er veranderingen in de ploeg en federatie doorgevoerd. We moesten daar een nieuw evenwicht in vinden."

"Met welk gevoel ik naar dit WK kijk? Ik houd er een goed gevoel aan over. Dit toernooi geeft me veel motivatie om met de groep nog harder te werken richting het WK van volgend jaar in Antwerpen", zegt Marjorie Heuls.

"Derwael-element is ingewikkelde materie"

Lisa Vaelen deed het goed op het WK, op de sprong en in de allroundfinale. Heuls ziet haar in de toekomst ver geraken.



"Lisa beseft nu dat ze het lichaam heeft om iets te bereiken. Ze wil haar sprong moeilijker maken. Ze heeft die hogere moeilijkheidsgraad in elk geval in zich. Daar gaan we nu aan werken: elke dag de nodige inspanningen leveren om topprestaties te leveren."



"Lisa moet nog meer zelfvertrouwen krijgen, meer in zichzelf geloven en met meer ambitie naar een toernooi gaan. Allround is ze top 6 waard. De vraag is nu: haalt ze dat? Ik ben ervan overtuigd dat ze het kan halen, maar het zal uiteraard van haarzelf afhangen."



Ook over de bronzen plak van Nina Derwael aan de brug is Marjorie Heuls zeer te spreken.



"Dat Nina 3e geworden is, is zeer goed. Gezien haar afgelopen jaar en voorbereiding op dit WK mag ze zeer tevreden zijn. Nina ziet nu ook dat er concurrentie is, er is een nieuwe cyclus begonnen."

"We moeten wel nadenken over de opbouw van haar oefening. Het is een ingewikkelde materie, maar er is een verwarrende discussie aan de gang over het Derwael-element. Jammer, want de mensen zien dat element graag. We zullen ons moeten aanpassen."

De verwachtingen zijn hooggespannen als de naam Nina Derwael valt. Heuls denkt niet dat die druk verlammend werkt voor de olympische kampioene.

"Iedereen verwacht alleen maar gouden medailles van haar, maar Nina gaat daar goed mee om. We proberen haar ook goed te omringen. Ze heeft in elk geval een goed gevoel aan dit WK overgehouden. Ook op de Spelen in Parijs 2024 is goud haalbaar. Nina heeft het in zich. We moeten nu de juiste keuzes maken en zullen er hard voor werken."