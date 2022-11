Nina Derwael grijpt naast 3e wereldtitel en pakt BRONS aan brug, Lisa Vaelen knap 6e op sprong

clock 17:41 17 uur 41. Brons voor Derwael. Ook Luo Rui, de laatste in de rij gaat in de fout. Derwaels klacht zou ondertussen verworpen zijn, onze landgenote verovert brons. . Brons voor Derwael Ook Luo Rui, de laatste in de rij gaat in de fout. Derwaels klacht zou ondertussen verworpen zijn, onze landgenote verovert brons.

clock 17:38 17 uur 38. De Chinese Xiaoyuan Wei verbluft met een fenomenale 14.966-score. Het goud lijkt voor haar weggelegd, enkel haar landgenote Luo Rui kan er nog over gaan. Derwael heeft ondertussen haar D-score, die de moeilijkheid van haar oefening bepaalt, aangevochten. Als ze gevolgd wordt, kan ze nog twee tienden van een punt extra krijgen, en springt ze nog over Jones.

clock 17:35 17 uur 35. Geen goud voor Derwael. Nina Derwael gaat niet over de score van Shilese Jones. Met een score van 14.700 schiet onze landgenote net tekort. Er is toch ontgoocheling te bespeuren op het gezicht van Derwael.

clock 17:33 17 uur 33. Derwael is op de afspraak! Nina Derwael stelt niet teleur en levert een erg knappe oefening af. Onze landgenote oogt tevreden, zal het voldoende zijn voor goud?

clock 17:32 17 uur 32. Ook de Duitse Elisabeth Seitz levert een knappe oefening af. Met haar score van 14.366 heeft ze voorlopig zilver beet, maar zonder ongelukkigen valt ze straks naast de medailles. Tijd voor Nina Derwael nu!

clock 17:23 17 uur 23. Sanna Veerman, de tweede Nederlandse in de finale, turnt een solide oefening, maar met een score van 14.166 zal ze niet in de buurt van de medailles komen. Vier gymnastes gehad, nog vier te gaan.

clock 17:17 17 uur 17. Amerikaanse Jones met richtscore. Shilese Jones, de tweede gymnaste in de rij, doet het uitstekend. Met haar score van 14.766 doet ze zelfs beter dan Derwael in de kwalificaties. Onze landgenote weze gewaarschuwd. Na Jones doet de Nederlandse Naomi Visser het heel wat minder. Ook zij lost de brug en mag een kruis maken over een goede score.

clock 17:11 17 uur 11. Rebeca Andrade opent de finale, maar dat loopt niet bepaald gesmeerd voor de Braziliaanse. Ze lost de brug en staat al snel terug met haar voetjes op de grond. Da's al één concurrente minder voor Derwael.

clock 17:01 17 uur 01. Tijd voor Derwael! De finalistes in de finale aan de brug betreden de zaal. Het is tijd voor Nina Derwael. Kan onze landgenote een derde wereldtitel aan de brug veroveren? Kijk nu live op Eén of via de livestream.

clock 16:00 16 uur . Lisa Vaelen: "We hebben echt veel geleerd".

clock 15:51 15 uur 51. Lisa Vaelen: 6e. Lisa Vaelen heeft deze kans met beide handen gegrepen. De Belgische presteerde nog beter dan tijdens de kwalificaties en sprong in de finale naar een knappe 6e plaats met een gemiddelde van 13.733. Om 17 uur is Nina Derwael aan zet aan de brug met ongelijke leggers.

clock 15:50 15 uur 50. Bekijk de twee sprongen van Lisa Vaelen.

clock 15:49 15 uur 49. Vaelen voorlopig vijfde met 13.733 . Ook de tweede sprong van Vaelen is goed uitgevoerd. Opnieuw beter dan eerder deze week. Met een score van 13.200 springt (gemiddeld: 13.733) onze landgenote naar een voorlopige 5e plaats.

clock 15:48 15 uur 48. Een mooie prestatie van Vaelen. En alweer een ervaring rijker. Inge Van Meensel.

clock 15:33 15 uur 33. 14.266! Lisa Vaelen staat! Haar eerste sprong gaat een pak beter dan in de kwalificaties. Toen kreeg onze landgenote 14.2. De jury heeft ook progressie gezien en kent Vaelen 14.266 toe.

clock 15:10 15 uur 10. De winnende oefening van Regini-Moran.

clock 10:07 10 uur 07. Volg het live bij Sporza. Vandaag zenden we het WK turnen al vanaf 14.30 uur uit op Canvas en met een livestream in onze website/app. Naast Derwael komt ook Lisa Vaelen in actie, in de finale van de sprong.