Nina Derwael tevreden met WK-brons: "Een goed begin van een nieuwe cyclus"

Lisa Vaelen zorgde met een knappe zesde plaats op de sprong voor een eerste Belgische hoogtepunt van de dag. "Ik was redelijk rustig, tot ik moest beginnen", vertelde Vaelen, "maar eens ik begonnen was, vond ik mijn ritme wel.



"Bij mijn eerste sprong kon ik mijn topscore verbeteren, al had ik mijn benen wat meer moeten strekken. Dat zijn kleine foutjes, maar daar werken we aan. Die sprong zorgde wel al voor opluchting. Bij mijn tweede sprong was er meer zekerheid, daar kon minder mislopen."



"Ik had wel echt uitgekeken naar deze finale, dat was het doel. Om hier te kunnen staan is echt de max. In de kwalificaties hebben we heel veel geleerd, we zijn ook samen in team gebleven en mekaar blijven aanmoedigen."