Nina Derwael keert terug van haar turnpauze: "Als ik nu meedoe, ben ik er om te winnen"

Na haar triomf op de Olympische Spelen in Tokio sloot Nina Derwael even de deur van de turnhal. Maar de liefde voor haar sport was te groot en dus maakte ze haar heroptreden op het WK in Liverpool. Inge Van Meensel zocht Derwael op voor Sportweekend. "Toen ik langs de toestellen liep, kreeg ik weer een adrenalinestoot", vertelt ze.

Nina Derwael is terug in competitie gekomen op het WK in Liverpool, waar ze zich al heeft kunnen plaatsen op haar favoriete brug met ongelijke leggers. Met 14,700 punten moest ze enkel de Chinese Luo Rui (14,900) voor zich laten in de kwalificaties voor de finale van zaterdag. "Ik kreeg er wel een goed gevoel van om weer de zaal te betreden", vertelt Nina Derwael. "Toen ik langs de toestellen doorliep, kreeg ik weer een adrenalinestoot." "Het heeft enorm veel deugd gedaan om even afstand te nemen van het turnen. Om ook even te beseffen hoe graag ik het doe, want je bent er al zodanig lang mee bezig dat je het vergeet. Het is pas als je er een stapje van terugzet, dat je merkt dat je het heel graag doet." "Ik hou van die rush en ben een competitiebeest, dus die adrenalinekick die je ervan krijgt, is een fantastisch gevoel."

"Iedereen verwacht dat je wint, het is winnen of verliezen"

Bij de start van de brugcompetitie kondigde de commentator Nina Derwael aan als regerend olympisch kampioene.

"Vroeger kreeg ik daarvan extra stress", aldus Derwael. "Maar nu heeft het meer plaatsgemaakt voor trots."

Twee- of drievoudig wereldkampioene maakt voor mij weinig uit, maar ik wil blijven winnen. Nina Derwael

"In principe hoeft niets meer. Ik heb alles bereikt wat ik in mijn carrière kon bereiken", vertelt de Limburgse gymnaste verder.

"Of het nu twee- of drievoudig wereldkampioene zal zijn, gaat voor de mensen en mezelf ook niet zoveel verschil maken. Maar als ik op een wedstrijd ben, sta ik daar om te winnen."

"Iedereen verwacht dat je wint. Voor mij is het ook zo: het is winnen of verliezen. Dat is ook het leuke van de sport."

"Gemiste teamfinale is grote ontgoocheling"

In de teamcompetitie heeft België zich niet kunnen plaatsen voor de finale, waar Derwael de balk en de brug voor haar rekening nam in de kwalificaties. “Het is een grote ontgoocheling dat we de teamfinale niet gehaald hebben” volgens Derwael. "We hebben er ons echt op gefocust. We wisten dat het zeker in onze mogelijkheden lag. We weten dat we het beter kunnen doen."

"Wat mij op de balk genekt heeft, is het gebrek aan competitie. Ik ben gewend om altijd als eerste (van het team) te mogen gaan op de balk, omdat het juist mijn sterke punt is." "Voor de brug heb ik mij volledig afgezonderd van het team. Dat zou ik normaal gezien in teamkwalificaties nooit doen. Maar nu had ik het voor mezelf nodig", gaat Derwael verder.

"Ik zorg dat die baIk goed is om zo het team te lanceren, maar nu heb ik dat niet kunnen doen. Het is jammer om dan ten val te komen op je eerste onderdeel. Als team geeft dat niet veel vertrouwen."