Knappe prestatie: Lisa Vaelen en Maellyse Brassart eindigen in top 15 van WK allroundfinale

clock 21:58 21 uur 58. 2 Belgen in de top 15, Andrade wereldkampioene. Dankzij een uitstekende oefening aan de brug met ongelijke leggers is Lisa Vaelen in het eindklassement nog 2 plaatsen opgeschoven: van 13 naar 11. Maellyse Brassart is 15e geëindigd. Sterk, want ze was aanvankelijk niet geplaatst voor de finale. De wereldtitel is zoals verwacht voor de Braziliaanse topfavoriete Rebeca Andrade. Ze gaf haar gouden plak nog wat extra glans met een indrukwekkende vloeroefening. . 2 Belgen in de top 15, Andrade wereldkampioene Dankzij een uitstekende oefening aan de brug met ongelijke leggers is Lisa Vaelen in het eindklassement nog 2 plaatsen opgeschoven: van 13 naar 11. Maellyse Brassart is 15e geëindigd. Sterk, want ze was aanvankelijk niet geplaatst voor de finale.



clock 21:24 21 uur 24. Vaelen strijdt voor top 10, nog 1 toestel. De opmars van Lisa Vaelen blijft duren. Op de sprong was zowel de uitvoering als de landing van prima kwaliteit. Een blije Vaelen stijgt van de 19e naar de 13e plaats. Er rest haar enkel nog de brug met ongelijke leggers. Maellyse Brassart heeft na een goede vloeroefening 1 plekje moeten inleveren in het klassement: ze staat nu 16e. De laatste oefening van Brassart is de sprong. Bovenaan zwaait de Braziliaanse Rebeca Andrade nog altijd de plak. De Amerikaanse Shilese Jones ligt op koers voor zilver. . Vaelen strijdt voor top 10, nog 1 toestel De opmars van Lisa Vaelen blijft duren. Op de sprong was zowel de uitvoering als de landing van prima kwaliteit. Een blije Vaelen stijgt van de 19e naar de 13e plaats. Er rest haar enkel nog de brug met ongelijke leggers.



clock 20:45 20 uur 45. Ook Brassart valt van balk, Vaelen herpakt zich. Aan de balk heeft Maellyse Brassart de goede lijn niet kunnen doortrekken. Net als in de kwalificaties kwam ze ten val. Het leverde haar nu een score op van 11.733. Daardoor zakt onze landgenote van de 7e naar de 15e plaats. Lisa Vaelen heeft zich na haar val aan de balk wel herpakt. Dankzij een sterke grondoefening rukt ze op van de 24e naar de 19e plaats. We zijn halfweg deze allroundfinale: nog 2 toestellen voor elke turnster. . Ook Brassart valt van balk, Vaelen herpakt zich Aan de balk heeft Maellyse Brassart de goede lijn niet kunnen doortrekken. Net als in de kwalificaties kwam ze ten val. Het leverde haar nu een score op van 11.733. Daardoor zakt onze landgenote van de 7e naar de 15e plaats.



clock 20:22 20 uur 22. Sterke Brassart is 7e na 1e rotatie, Vaelen valt. Maellyse Brassart is uitstekend begonnen aan de allroundfinale. Op de brug met ongelijke leggers kreeg ze de steun van specialiste Nina Derwael en dat wierp zijn vruchten af. Brassart leverde een prima oefening af en scoorde meer dan een punt beter dan in de kwalificaties. Goed voor de 7e plaats na de 1e rotatie. Minder goed verging het Lisa Vaelen, onze 2e landgenote in de finale. Zij kwam jammer genoeg ten val op de balk en bengelt momenteel helemaal onderaan met een score van 11.333. Helemaal bovenaan prijkt nu al de Braziliaanse Rebeca Andrade: de topfavoriete voor het goud. . Sterke Brassart is 7e na 1e rotatie, Vaelen valt Maellyse Brassart is uitstekend begonnen aan de allroundfinale. Op de brug met ongelijke leggers kreeg ze de steun van specialiste Nina Derwael en dat wierp zijn vruchten af.



clock 17:26 17 uur 26. Brassart wordt opgevist voor allroundfinale. Niet 1 maar 2 Belgische turnsters zijn morgen te bewonderen in de allroundfinale. Lisa Vaelen veroverde zondag een ticket voor de allroundfinale. Ook Maellyse Brassart kreeg vandaag goed nieuws te horen. Zij mag de Braziliaanse Flavia Saraiva vervangen. Saraiva liep in de kwalificaties een enkelblessure op. In de teamfinale probeerde ze gisteren nog in actie te komen, maar dat was negatief. Brassart was eerste reserve en neemt de plaats in van de Braziliaanse. . Brassart wordt opgevist voor allroundfinale Niet 1 maar 2 Belgische turnsters zijn morgen te bewonderen in de allroundfinale.



clock 17:25 17 uur 25. Kijk donderdag live naar de allroundfinale. De allroundfinale is vanaf 20 uur te bekijken op het kanaal van Ketnet. We streamen de finale ook op sporza.be en in de Sporza-app. . Kijk donderdag live naar de allroundfinale De allroundfinale is vanaf 20 uur te bekijken op het kanaal van Ketnet. We streamen de finale ook op sporza.be en in de Sporza-app.