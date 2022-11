MMA: Pereira beëindigt suprematie van Adesanya met verrassende knock-out

Israel Adesanya en Alex Pereira hebben een geschiedenis met elkaar. In hun kickboksdagen bezorgde Pereira de Nigeriaan tot twee keer toe een nederlaag. Vannacht stonden beide vechters opnieuw tegenover elkaar, dit keer in de MMA.



De 33-jarige Adesanya verdedigde in het verleden al 6 keer met succes zijn gordel bij de middengewichten en wilde in New York ook afrekenen met zijn oude rivaal Alex Pereira.



Dat de Nigeriaan veel meer ervaring heeft als MMA-vechter werd ook meteen duidelijk. Pereira werd teruggedrongen en kreeg in ronde 1 meteen een stevige klap op zijn oor te verwerken. De bel voorkwam erger.



Pereira had de boodschap begrepen en hield vervolgens sterk stand tegen de vinnige Adesanya. Toch bleef de 35-jarige vechter achter de feiten aanhollen. Een nieuwe zege voor Adesanya leek voor het grijpen.



In een ware uitputtingsslag probeerde Pereira te overleven, tot de kolos in ronde 5 plots zelf met een uppercut uitpakte. Adesanya begon te wankelen, waarna de scheidsrechter enkele seconden later tussenbeide kwam.



Pereira maakt zo een einde aan het lange heerschappij van Adesanya. Al lijkt een rematch in de sterren geschreven.