Pieter Heemeryck pakt zilver op EK Ironman achter Franse titelhouder Chevrot

Met 7 uur, 31 minuten en 1 seconde had Heemeryck 4'40" achterstand op Chevrot. Het brons was voor de Deen Kristian Hogenhaug, die 10 seconden na Heemeryck eindigde. Heemeryck mag naar het WK, dat dit jaar van Hawaï naar Nice is verzet.



Jan Frodeno, drievoudig winnaar van de Ironman in Hawai, viel als vierde op 5'17" van Chevrot net naast het podium. Voor de 41-jarige Duitser, die eind dit seizoen stopt, was het zijn laatste race in eigen land.



De wedstrijd werd overschaduwd door een dodelijk ongeval met een 70-jarige begeleidende motorrijder. Die liet het leven na een botsing met een atleet, die zelf gewond werd. Ondanks het ongeval tijdens het fietsonderdeel werd de wedstrijd voortgezet.