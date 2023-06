Motorrijder komt om na botsing met fietser in EK Ironman Hamburg

De wedstrijd was iets minder dan 2,5 uur aan de gang, toen een motorbestuurder samen met een cameraman in botsing kwam met een triatleet. Opvallend genoeg gebeurde de botsing aan de linkerkant van de weg, terwijl de fietsers op het eerste zicht rechts reden.



Toen de motorrijder een inhaalmanoeuvre uitvoerde, botste hij van geen gevaar bewust op een fietser aan de andere kant van de baan. Voor de motorrijder kwam alle hulp te laat.



"We hebben één dodelijk slachtoffer (de bestuurder) en één zwaargewonde (de deelnemer), die naar het ziekenhuis is gebracht. Zijn leven is volgens onze informatie niet in gevaar. Een derde persoon (de cameraman) is lichtgewond", verklaarde Curt Wenzel van de Hamburgse politie bij de publieke omroep NDR.



De Ironman Hamburg geldt als EK in het Ironman-circuit (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km hardlopen). De deelnemers kunnen zich in deze race ook kwalificeren voor het WK Ironman in de herfst in Nice, in Frankrijk.