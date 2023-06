AA Gent plukt Japanse recordman Tsuyoshi Watanabe weg bij KV Kortrijk

Tsuyoshi Watanabe gaf het grijze seizoen van KV Kortrijk een zeldzaam spatje kleur met zijn sterke prestaties. Als enige veldspeler miste de Japanner bovendien geen enkele minuut in de Jupiler Pro League.



Watanabe werd door de fans van Kortrijk uitgeroepen tot Speler van het Jaar, maar hij stond ongetwijfeld al veel eerder op de radar van Gent. "We proberen altijd spelers te vinden die hongerig zijn en iets willen bewijzen", zegt hoofdscout Samuel Cardenas.



"Tsuyoshi is een betrouwbare centrale verdediger, op en top prof, en met een grote wil om te winnen. We kijken ernaar uit om hem volgend seizoen in onze verdediging te zien."

Watanabe wordt de tweede Japanner ooit bij Gent, na Yuya Kubo. Hij tekende een contract voor 4 seizoenen.