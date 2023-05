KAA Gent ziet hoofdsponsor VDK Bank na 35 jaar afhaken, wie telt nu vraagprijs neer?

De langstlopende sponsorrelatie onder dezelfde naam in het Belgisch voetbal komt ten einde.

VDK Bank maakte vanmiddag met een persbericht bekend dat het na het huidige voetbalseizoen stopt als hoofdsponsor van eersteklasser AA Gent.

Daarmee komt er een einde aan 35 jaren van onafgebroken samenwerking tussen de trouwe en fiere hoofdsponsor en de voetbalclub.

Leen Van den Neste, CEO van de bank, zal wel nog enige tijd in de Raad van Bestuur van de club zetelen. Zo verzekert de bank zich er ook van dat ze de fakkel vol vertrouwen kan doorgeven aan de nieuwe hoofdsponsor en toekomstige investeerders.

“VDK Bank werd hoofdsponsor van AA Gent toen de club het moeilijk had", vertelt ze. "Vandaag staat er een stevige voetbalclub die klaar is voor de toekomst. Voor VDK Bank is dan ook het moment aangebroken om nieuwe prioriteiten te leggen."