Odjidja zwaait af bij Gent, maar wil blijven voetballen: "Ik weet nog niet waar toekomst ligt"

"Ik zal vooral de steun van het publiek onthouden. Ik ben een echte Gentenaar, het was voor mij een hele eer om hier te mogen spelen en kapitein te mogen worden van de ploeg. Ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt en die wegen zeker op tegen de ontgoochelingen."

"Ik denk dat het vanavond een afscheid is, ik ben mij daarvan bewust. Ik heb geen contract meer voor volgend jaar. Het is een mooie periode geweest met ups en downs, maar aan alle mooie liedjes komt een einde", vertelde de 34-jarige middenvelder gisteren na de wedstrijd.

Bijzonder moment in de Ghelamco Arena toen Vadis Odjidja in de tweede helft onder luid applaus naar de kant gehaald werd. Een afscheidsapplaus voor de Gentse aanvoerder.

Met Europese partijen in alle vijf de seizoenen en een Belgische beker op zak, heeft Odjidja zeker en vast mooie momenten beleefd in zijn thuisstad. Nu wil hij nog enkele jaren doorgaan op een andere plek.



"Maar ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt. Vandaag is hier het afscheid en daarna zien we wel. Ik voel me nog zeer goed, ik heb vandaag ook laten zien dat ik zeker nog van waarde ben. Ik denk dat ik nog een paar jaar zal blijven voetballen", besluit hij.

Hoe dan ook gaat Odjidja nu een spannende zomer tegemoet.