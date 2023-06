Nicolas Lombaerts zwaait af als assistent-coach bij AA Gent: "Een familiale keuze"

"Finaal heb ik besloten dat ik niet zou verder doen. De reden is simpel: het is een familiale keuze. Mijn kinderen zijn 3 en 7 jaar en ik zie ze heel weinig. Weekends zijn in het voetbal bijna onbestaande en de grote vakantie is de drukste periode van het jaar."

De kans bestaat dat ik het me na een paar maanden of een jaar ga beklagen. Maar dat zal ik maar achteraf weten.

Of het ook een definitief afscheid is van de voetbalwereld, weet Lombaerts op dit moment nog niet. "De kans bestaat dat ik het me na een paar maanden of een jaar ga beklagen. Maar dat zal ik maar achteraf weten", klinkt het.

"Nu redeneer ik dat je af en toe eens iets moet doen waarover je op voorhand geen zekerheid hebt. Ik heb er in elk geval geen schrik voor."

"Ik heb veel bijgeleerd, vond het superleuk en ben heel blij met kans die ik hier gekregen heb, maar het is vooral een familiale beslissing. Ik ben erin gestapt met de idee het te proberen en het is me zeker niet tegengevallen. Maar nu is het even tijd voor iets anders."