Benzema: "Ik zal Real Madrid nooit vergeten, maar het is tijd voor een nieuw verhaal"

De plechtigheid vond dinsdag plaats in het trainingscomplex van Real Madrid en duurde amper 20 minuutjes. Alleen ploegmaats, familie en naaste vrienden van Karim Benzema waren uitgenodigd. De Fransman sprak hen kort toe.

"Ik zal Real Madrid nooit vergeten, dat is onmogelijk", klonk het. "Dit is de beste club in de geschiedenis, maar voor mij is het tijd om afscheid te nemen en een nieuw verhaal te schrijven."

"Ik wil de club en mijn ploegmakkers bedanken. Dit was een prachtig hoofdstuk in mijn leven. Ik heb het geluk gehad om hier een kinderdroom te vervullen."

Benzema kwam in 2009 over van Olympique Lyon en scoorde sindsdien 354 keer voor de Koninklijke, alleen Cristiano Ronaldo doet beter.

Vorig jaar kende hij zijn beste seizoen, met 44 goals, de Spaanse titel én de Champions League. Het leverde hem de Gouden Bal op als 1e Fransman sinds Zinédine Zidane in 1998.

"Karim, je bent een voorbeeld van professionaliteit geweest voor onze club", sprak voorzitter Florentino Perez. "Je hebt het verdiend dat je je eigen toekomst kunt bepalen. Die keuze moeten wij respecteren."

Waar de toekomst van Benzema ligt, is officieel nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid trekt de Fransman naar Saudi-Arabië. Al Ittihad heeft voor de aanvaller een exuberant salaris klaarliggen. Benzema kan er naar verluidt meer dan 100 miljoen euro verdienen in 2 seizoenen.