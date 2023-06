Karim Benzema (35) trekt deur bij Real Madrid achter zich dicht: "Een onvergetelijke periode"

"Real Madrid en kapitein Karim Benzema hebben samen besloten om een geweldige en overgetelijke periode af te sluiten" klinkt het bij de Spaanse topclub.



Karim Benzema kwam in 2009 op 21-jarige leeftijd over van het Franse Lyon en ontpopte zich de afgelopen jaren toch een ware sterkhouder in Madrid.



In 14 seizoenen verzamelde de Franse topspits maar liefst 25 prijzen in de Spaanse hoofdstad, een recordaantal bij de club. Vorig seizoen won de aanvaller nog de Ballon d'Or.



Benzema verlaat Real Madrid dan ook met een palmares om van te duizelen. Onder meer 5x de Champions League, 5x het WK voor clubs, 4x de Europese Supercup, 4x La Liga, 3x de Copa del Rey en 4x de Spaanse Supercup.



De Fransman speelde uiteindelijk 647 wedstrijden en staat met 353 doelpunten tweede in het lijstje van topscorers aller tijden voor de club, na ene Cristiano Ronaldo (450 doelpunten).



"De carrière van Karim Benzema bij Real Madrid is een voorbeeld van goed gedrag en professionaliteit geweest. Hij heeft de waarden van onze club goed vertegenwoordigd", valt nog te lezen in het statement.