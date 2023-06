Carlo Ancelotti bevestigt dat hij bij Real Madrid blijft, Marco Asensio zwaait af

Spaanse beker, het WK voor clubs én de Europese Supercup kon Real Madrid het afgelopen seizoen allemaal winnen, maar toch werd er gesproken over een 'mager' seizoen.



Verschillende waarnemers zagen coach Carlo Ancelotti eieren voor zijn geld kiezen en de job van Braziliaans bondscoach aannemen. Maar zo ver komt het niet, aldus de Italiaan.



"Ik ben blij dat we kunnen voortdoen", verklaarde Ancelotti over zijn toekomst op de persconferentie voor de match tegen Bilbao. "Ik zal proberen om het dan beter te doen."

Ancelotti liet ook weten "geen enkele twijfel" te hebben dat Karim Benzema ook zou blijven, ook al klinken de geruchten over een vertrek - wellicht naar Saudi-Arabië - steeds luider.

Wat niet langer een gerucht is, is dat Marco Asensio Real zal verlaten. "Ik heb beslist om mijn carrière een andere wending te geven", zegt de 27-jarige Spanjaard. Wellicht leidt die hem naar PSG, iets wat een van de komende dagen bekendgemaakt zal worden.