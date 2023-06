BEKIJK: Benzema scoort in afscheidsmatch voor Real, Courtois schittert met penaltysave

Real Madrid heeft op de slotspeeldag in La Liga zijn tweede plek in het klassement veilig gesteld. Real en de afscheidnemende Karim Benzema raakten niet verder dan een 1-1 tegen Athletic Bilbao, Thibaut Courtois pakte nog een strafschop. Maar omdat ook Atlético - waar Witsel rood kreeg - gelijkspeelde, is de Koninklijke vicekampioen.