Tadej Pogacar "enorm gemotiveerd" voor Tour: "Mijn pols zal niet 100% zijn, mijn benen hopelijk wel"

Van Sierra Nevada naar Sestrière

"Ik wil hier hard werken in de Sierra Nevada. We zitten vele uren op de fiets en krijgen goede massages en sessies bij de fysio. Op 11 juni ga ik dan enkele Tourritten verkennen, daarna trek ik naar Sestrière voor een laatste trainingskamp", deed hij zijn plannen uit de doeken.

Op teamstage in de Sierra Nevada wil Pogacar zich de komende anderhalve week klaarstomen voor zijn grote doel deze zomer: de Ronde van Frankrijk. "Ik heb voorlopig al goed getraind. De vorm is niet zo slecht en mijn pols voelt ook steeds beter aan", opende hij.

Nog tijd om te groeien

De laatste twijfels over Pogacars Tourdeelname lijken dus weggewerkt te zijn. "De motivatie is altijd enorm groot geweest", vertelt hij. "Volgende maandag doe ik nog een laatste CT-scan van mijn polsbreuk. Daarna kijken we uit naar de Tour."



Hoe dan ook is de voorbereiding van de tweevoudige Tourwinnaar verstoord. Welke verwachtingen kan hij koesteren? "Als je niet 100% bent in de Tour en niet voor je doelen kan gaan, kan je er minder van genieten", luidt het.

"Maar hopelijk ben ik op mijn best. Mijn pols zal dat niet zijn, maar mijn benen kunnen dat wel zijn. Ik zal me sowieso wel amuseren. Normaal gesproken wil ik altijd wel wat wedstrijdkilometers in de benen hebben, maar het kan geen kwaad om dit keer eens wat frisser te zijn."



"Bovendien: de Tour is ook drie weken lang, er is dus nog tijd om te groeien. Het zal lastig zijn om vanaf de start meteen vol te gaan, maar de eerste dagen in Spanje staan me wel aan."