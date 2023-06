De hanenenkam van Napoli stopt op het einde van het seizoen

Marek Hamsik stopt aan het einde van het seizoen met voetballen. Het grootste deel van zijn carrière speelde hij voor Napoli, nu is hij in Turkije aan de slag bij Trabzonspor.

"Het is geen gemakkelijke beslissing, maar het is een prachtig avontuur geweest", zegt Hamsik.

De Slovaak met de hanenkam is de speler met de meeste wedstrijden voor Napoli. Eind 2017 loste hij Diego Maradona af als topscorer aller tijden bij de Italiaanse club.

Drie jaar later nam Dries Mertens dat record van hem over. Intussen is ook Lorenzo Insigne hem voorbij.