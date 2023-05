Spalletti bevestigt vertrek bij Napoli (maar heeft wel opvallend aandenken): "Ik heb rust nodig"

"Ik stop na dit seizoen. Ik zal volgend seizoen niet Napoli, en ook geen andere ploeg trainen", legde Spalletti uit."Ik heb rust nodig", verklaarde de succescoach, die aan het nationale trainingscentrum een prijs ontving voor zijn uitstekende seizoen.

Spalletti werd op zijn 64e de oudste trainer die een eerste Scudetto kon binnenhalen. De Italiaan, sinds de zomer van 2021 coach van Napoli, won eerder in zijn loopbaan twee Italiaanse bekers met AS Roma. Hij werd ook vier keer tweede in het Italiaans kampioenschap.

In Rusland veroverde hij met Zenit Sint-Petersburg tussen 2009 en 2014 twee titels. Spalletti stond in zijn rijkgevulde trainerscarrière ook aan het roer bij Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona en Inter Milaan.

Napoli beëindigt zijn fantastische seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen het al gedegradeerde Sampdoria.