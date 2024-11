Ouwe getrouwe Claudio Ranieri (73) moet AS Roma uit het slop halen

AS Roma heeft aangeklopt bij Claudio Ranieri (73) om de nummer 12 uit de Serie A uit de nood te helpen. De Italiaan begint aan zijn 3e ambtstermijn in de hoofdstad en tekent tot het einde van het seizoen.

Claudio Ranieri had in juni zijn loopbaan nog maar op pauze gezet, maar voor oude liefde AS Roma gaat de 73-jarige Italiaan weer aan de zijlijn staan.

Eerder was hij al tussen 2009 en 2011 aan de slag in Rome en greep hij met de club in 2010 nipt naast de Scudetto. In 2019 was hij er enkele maanden "caretaker".

Nu moet hij AS Roma, dat al aan zijn 4e trainer van het kalenderjaar toe is, uit het slop halen. In januari werd José Mourinho op de keien gezet. In september werd Daniele De Rossi opzijgeschoven en eerder deze week werd Ivan Juric na nog geen twee maanden ontslagen.

Ranieri ondertekende een contract tot eind dit seizoen. Nadien krijgt hij een uitvoerende en adviserende rol in het bestuur van de club en zal hij betrokken worden in de zoektocht naar de coach voor komend seizoen.

Het hoogtepunt uit de carrière van Ranieri was de landstitel met Leicester City in de Premier League in 2016. Verder was hij aan de slag bij onder meer Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Inter en AS Monaco.