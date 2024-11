Miscast Ivan Juric krijgt de bons bij zwalpend Roma na nieuwe snertvertoning: "Ontslag De Rossi was vergissing"

zo 10 november 2024 17:48

AS Roma einde 2 - 3 Bologna 23' - Verv. Dan Ndoye door Jesper Karlsson 25' - Doelpunt - Santiago Castro (0 - 1) 45' - Geel - Lorenzo De Silvestri 58' - Verv. Matías Soulé door Eldor Shomurodov 61' - Verv. Niccolò Pisilli door Tommaso Baldanzi 62' - Verv. Zeki Çelik door Samuel Dahl 63' - Doelpunt - Stephan El Shaarawy (1 - 1) 66' - Doelpunt - Riccardo Orsolini (1 - 2) 68' - Verv. Santiago Castro door Thijs Dallinga 68' - Verv. Jens Odgaard door Giovanni Fabbian 68' - Geel - Juan Miranda 77' - Doelpunt - Jesper Karlsson (1 - 3) 80' - Verv. Manu Koné door Leandro Paredes 82' - Doelpunt - Stephan El Shaarawy (2 - 3) 84' - Verv. Riccardo Orsolini door Nicolo Casale 90+6' - Geel - Stephan El Shaarawy Serie A Enilive - speeldag 12 - 10/11/24 - 15:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Santiago Castro na 25', 0 - 1 25' Santiago Castro 0 - 1 Santiago Castro 25' goal door Stephan El Shaarawy na 63', 1 - 1 63' Stephan El Shaarawy 63' Stephan El Shaarawy 1 - 1 goal door Riccardo Orsolini na 66', 1 - 2 66' Riccardo Orsolini 1 - 2 Riccardo Orsolini 66' goal door Jesper Karlsson na 77', 1 - 3 77' Jesper Karlsson 1 - 3 Jesper Karlsson 77' goal door Stephan El Shaarawy na 82', 2 - 3 82' Stephan El Shaarawy 82' Stephan El Shaarawy 2 - 3

Een nieuwe nederlaag in de Serie A, dit keer tegen Bologna, is Roma-trainer Ivan Juric fataal geworden. Bij de Europese tegenstander van Union is de Kroaat al dan tweede coach die dit seizoen de bons krijgt, na clubicoon Daniele De Rossi.

Het is een cliché, maar het vertrek van Ivan Juric bij AS Roma is de kroniek van een aangekondigd ontslag. Letterlijk zelfs: Filip Joos had de boodschap eerder deze week al verkondigd in 90 minutes, in de aanloop naar het Europese duel tussen Union en Roma. "Ze willen de trainer daar absoluut buiten." Donderdagavond konden de Romeinen in Brussel al voor de zoveelste keer dit seizoen niet overtuigen en de Serie A-wedstrijd van zondagmiddag tegen Bologna bleek de zwanenzang van Juric. Die schreef zijn eigen doodvonnis door alweer voor een opstelling te kiezen waarbij de fans zich de haren uit het hoofd rukten. Het elftal op het veld deed bovendien ook niet de minste moeite om ook nog maar de indruk te wekken dat ze nog wilden strijden voor hun trainer. De harde kern had bij de rust al genoeg miserie gezien en verliet bij de start van de 2e helft ostentatief het stadion. Roma verloor uiteindelijk met 2-3, de 5e nederlaag in 12 matchen onder Juric. Einde verhaal dus voor de Kroaat, die na een moeilijk seizoensbegin de touwtjes overgenomen had van clubicoon Daniele De Rossi. Een zwalpend Roma moet nu dus op zoek naar zijn 3e trainer van het seizoen. "De zoektocht naar een nieuwe coach is al begonnen", klonk het meteen na de match bij de club. In de wandelgangen vallen al de namen van Frank Lampard en Roberto Mancini, opnieuw twee namen waar geen enkele Roma-fan vrolijk van wordt. Zeker Mancini ligt, gezien zijn Lazio-verleden, erg gevoelig bij het rood-gele gedeelte van de stad. Zo lijkt het voorlopig niet meteen rustig te worden bij de Giallorossi.

De Roma-tifosi verlaten het stadion tijdens de match:

"De Rossi ontslaan was een vergissing"

Ivan Juric zelf voelde de bui wellicht al hangen zondagmiddag. Meteen na het laatste fluitsignaal vluchtte de Kroaat de catacomben van het Stadio Olimpico in, zonder de pers te woord te staan. Florent Ghisolfi, de sportieve directeur van de Romeinen, sprak wel met de media. Voor de camera van DAZN stak de Fransman de hand in eigen boezem. "We willen nu de tijd nemen om de juiste beslissing te nemen", klonk het. Ghisolfi wilde Juric niet afvallen. "Hij is hier aangekomen in heel moeilijke omstandigheden." "We moeten zelf ook onze verantwoordelijkheid nemen. We verontschuldigen ons bij de fans die lijden onder deze situatie en we erkennen ons aandeel daarin. Of het een vergissing was om Daniele De Rossi te ontslaan? De tijd wijst uit van wel, ja."