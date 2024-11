CEO Peter Willems kijkt uit naar samenwerking met Mannaert: "Geven Vincent kans mét duidelijke afspraken"

Het laatste puzzelstukje in de vernieuwde voetbalbond is gelegd. CEO Peter Willems reageert op het nieuws dat Vincent Mannaert deel wordt van de KBVB als sportief directeur. "Ik kijk ernaar uit om met hem aan de slag te gaan", deelt Willems, die ook duidelijke afspraken maakte inzake Propere Handen.

De voornaamste bekommernis van de nieuwe CEO? Het financiële plaatje van de KBVB opnieuw doen kloppen. "Met correcte budgetten, want verliezen moeten we absoluut vermijden".

Waarom komt de sports director nu wel en afgelopen zomer niet? "Omdat nu de sterren gunstig staan. De structuur is nu eenvoudiger en daar kan Vincent zich veel beter in vinden. Hij krijgt een heel concreet sportief project en ik denk dat hij veel zin heeft om eraan te beginnen."

Dus krijgt de voormalige topman van Club Brugge carte blanche?

"Dat is een groot woord", laat Willems de vraag links liggen. "Naast de werking zal Mannaert ook bekijken of we een brede visie nodig hebben naar opleiding en detectie toe."

Het feit dat de nieuwe sportief directeur vernoemd werd in Propere Handen, zal op heel dat takenpakket geen invloed hebben. "Daar is ook met de Raad van Bestuur al veel over gepraat."

"Op een gegeven moment moeten we de pagina omslaan. Dat is nu gebeurd. We geven Mannaert zo een echte kans met duidelijke afspraken. Maar we zijn altijd goed overeengekomen, dus ik zie niet in waarom nu niet."

"Ik kijk er echt naar uit om met hem aan de slag te gaan", luidt het besluit.