Even wegleggen in de winkelhaak: "frisse" Johan Bakayoko bedankt coach met enig mooi doelpunt voor PSV

De afgelopen 4 speeldagen moest Johan Bakayoko telkens op de bank starten bij PSV. Vorige week viel hij gretig in en scoorde hij ook met een kopbal.



Trainer Peter Bosz beloonde Bakayoko vandaag met een basisplaats, mede dankzij "frisheid die hij lange tijd niet heeft gehad".



Die frisheid toonde Bakayoko op het veld tegen laagvlieger Almere City. PSV kwam al snel op voorsprong via Ismael Saibari en halfweg de eerste helft zag Bakayoko zijn moment gekomen.



Hij haalde verschroeiend uit van aan het halve maantje en zijn schot vloog weergaloos in de winkelhaak. Goed voor zijn 9e doelpunt van het seizoen.



PSV had in het vervolg van de wedstrijd geen kind aan Almere. Nog voor de rust stond het al 4-0 dankzij doelpunten van Noa Lang en Mark Tillman. In de tweede helft zette Saibari met zijn tweede de forfaitscore op het bord.



PSV sluipt zo wat dichter bij Ajax, dat zondag zijn voorsprong van 9 punten kan herstellen tegen het Willem II van Peter Maes.