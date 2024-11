Juventus meldt eerste selectie van Samuel Mbangula voor Rode Duivels

Samuel Mbangula mag zich Rode Duivel noemen. De 20-jarige flankaanvaller is toegevoegd aan de selectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Italië en Israël. Dat heeft zijn club Juventus bekendgemaakt.

De naam van Samuel Mbangula prijkte niet op de lijst van spelers die bondscoach Domenico Tedesco afgelopen vrijdag bekendmaakte voor het Nations League-tweeluik.

Maar intussen zijn er wel een aantal vraagtekens achter enkele namen uit die selectie. Club Brugge-speler Joaquin Seys zal wellicht moeten afhaken met de blessure die hij gisteren opliep. Ook Charles De Ketelaere, Malick Fofana en Romeo Lavia zouden onzeker zijn.

Officieel is hun forfait nog niet, maar om te anticiperen heeft de bondscoach dus wel al Mbangula aan de selectie toegevoegd. Dat meldt Juventus op zijn website.

De 20-jarige Belg begon stormachtig aan het seizoen, met een goal en 3 assists in zijn eerste twee wedstrijden. Sindsdien is de jonge flankaanvaller wel wat weggedeemsterd. Zijn laatste basisplaats dateert van 6 oktober. In de laatste 5 wedstrijden bleef hij 3 keer op de bank en sprokkelde hij nog 16 minuten.

De Rode Duivels verzamelen vandaag in Tubeke voor de start van de voorbereiding op de Nations League-wedstrijden.