Luciano Spalletti (64) wil na titelrace met Napoli graag sabbatjaar

Napoli vierde dit seizoen een historische titel. Spalletti loodste de club naar de eerste landstitel in 33 jaar. Maar dat heeft veel energie gekost bij de 64-jarige Italiaan.

Hij zou graag de pauzeknop indrukken, volgens Napoli-eigenaar De Laurentiis. "Spalletti is een vrije man. Als iemand naar jou toekomt en je zegt: 'Ik heb het maximum gegeven, een cyclus in mijn leven is afgerond, ik heb een contract bij jullie maar zou liever een sabbatjaar nemen'. Wat zou jij doen? Zou jij je daartegen verzetten?", vertelde hij tijdens een uitzending op de Italiaanse tv-zender Rai 3.

"Hij heeft inderdaad alles gegeven, ik bedank hem. Hij moet doen waar hij zin in heeft."

Zo lijkt De Laurentiis dus groen licht te geven voor het vertrek van de succescoach. De Italiaan, sinds de zomer van 2021 coach van Napoli, bevestigde zelf nog nooit zijn verlangen om bij de Zuid-Italiaanse club te vertrekken. Hij wilde alleen kwijt dat Napoli na het seizoen zou communiceren.